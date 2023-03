Eesti suursaadik Andorras Andres Rundu andis üle volikirja

Andres Rundu on sündinud 1960. aastal Paides. Ta lõpetas 1983. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika- ja füüsikaõpetaja erialal. Samuti on ta õppinud Eesti Diplomaatide Koolis ja Hispaania Diplomaatide Koolis. Rundu on olnud väliministeeriumi teenistuses alates 1992. aastast. Aastatel 2004–2009 töötas ta Eesti suursaadikuna Hispaanias ning oli samal ajal ka mitteresideeriv suursaadik Andorras. Aastatel 2013–2018 töötas Rundu suursaadikuna Portugalis ning oli mitteresideeriv suursaadik Marokos. Aastatel 2018–2022 töötas Rundu välisministeeriumi välismajanduse- ja arengukoostööküsimuste asekantslerina. Alates 2022. aastast on Andres Rundu suursaadikuna akrediteeritud ka Hispaanias ja resideerib Madridis.