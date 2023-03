MTÜ-d pahandanud seadusemuudatuse plaan on ilmselt ainus viis harjutusvälja kiireks laiendamiseks

Õiguskantsler vastas, et põhjendatud juhtudel võib asjakohase ohuhinnangu alusel ilma planeerimismenetluseta rajada riigikaitselise ehitise (hoone või rajatise), mille ainus eesmärk on riigi julgeoleku tagamine või hädaolukorra lahendamine. Oma kirjas täpsustas ta, mida tähendaks riigikaitseline erand Nursipalu harjutusvälja laiendamise nimel, mida loodav võimuliit kasutada plaanib.

„Selline võimalus tuleb kõne alla ehitise puhul, mille asukohale ei ole alternatiive ning mis on vajalik riigi julgeoleku tagamiseks või hädaolukorra lahendamiseks ja mis tuleb rajada lühikese ajaga. See tähendab, et kui sellist ehitist ei ole ja selle rajamisega viivitatakse, võib see ohtu seada riigi julgeoleku,“ kirjutas Ülle Madise.