Peaasi on alati natuke naerda. Minu memm ei ole ainuke, kes end üksinda tundis

Mul oli memme üle hea meel, et ta sai lahkuda oma kodus: kiiresti ja kergelt. See on tänapäeva maailmas privileeg. Tundsin kergendust hetkeni, kuni leidsin vihiku tema mõtetega ja ülestähendustega viimasest aastast. Sõna „üksi“ kajas vastu pea igalt leheküljelt ja lõikas mulle hinge sügavamalt kui oleksin osanud oodata.

Huumor kui suhete liim

Minu memm ei ole ainuke, kes end üksinda tundis. Äsja avaldatud inimarengu aruandes on välja toodud, et 35 protsenti Eestis elavatest täiskasvanutest ei kohtu lähedastega tihemini kui korra kuus. Oleme kangekaelsed ja püüame iga hinna eest üksinda hakkama saada. Abi küsida on raske, sest selleks peab end haavatavaks tegema, aga meie oleme ju ometigi harjunud kannatama.

Peame pöörama oma fookuse vaimse vastupanuvõime suurendamisele.

Nüüd, kus oleme seljatanud järjekordse valimiste perioodi, mis inimestevahelistele suhetele lõunamaise temperatuuri andis, on vaja leida midagi, mis meid ühendaks. Miks? Peame pöörama oma fookuse vaimse vastupanuvõime suurendamisele, sest Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring toob välja, et enam kui veerandil vastanutest on risk depressiooniks, viiendikul (20 protsenti) risk üldistunud ärevushäireks ning seitsmel protsendil vastanutest risk paanikahäireks. Need on numbrid, mis hakkavad meid kõnetama ilmselt alles siis, kui ise, või keegi meie lähedastest, selle statistika osaks on saanud. Aga kas on vaja nii kaua oodata?

Lõuna-Eesti naerab

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn ning pöörab meie kõigi tähelepanu Ellujäämise Kunstidele. Vaimse tervise probleemidega seoses räägime otseses mõttes ellu jäämisest. Vaimse tervise mured võivad tuua inimesele palju kannatusi, mis kahandavad oluliselt nende enda ja ka lähedaste elukvaliteeti. Ometigi on veel suur osa inimesi, kes seda sõnapaari „vaimne tervis“ kuuldes kahvatuvad ning leiavad, et see ei ole teema, mis neid puudutaks.

Vaimse tervise probleemidega seoses räägime otseses mõttes ellu jäämisest.