VIDEO JA KAARDID | Idarindel muutusteta. Donbassi rindelinnades käivad iga meetri pärast ohvriterohked lahingud

Ukraina sõdurite värsked kaadrid näitavad tulisemates rindelõikudes valitsevat hävingut ja tulevahetust. Kõik videod on avaldatud viimase paari päeva sees. Kõige pinevam on olukord Donetski oblastis kolmest küljest piiratud Bahmuti linnas. Viimastel andmetel on Vene väed jõudnud linna põhjaosas asuvasse terasetehasesse, mida kaitsjad on võrrelnud okupeeritud Mariupolis asunud Azovstali tunnelitega. Linna kaitsmine aga jätkub.