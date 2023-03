Leedu seim kuulutas erasõjafirma Wagner terroriorganisatsiooniks

Resolutsioon võeti vastu, võttes arvesse seda, et Wagneri palgasõdurid panevad toime süstemaatilisi ja raskeid agressioonikuritegusid: tapavad ja piinavad Ukraina tsiviilelanikke ning pommitavad elumaju ja muid tsiviilobjekte, mis on samaväärne terrorismiga.

„Erasõjafirma Wagner, mille on asutanud Vene Föderatsiooni presidendile Vladimir Putinile lähedane ärimees Jevgeni Prigožin, on Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide sanktsioonide all sekkumise eest välisriikide demokraatlikesse protsessidesse ja Kremli imperialistlike ambitsioonide realiseerimisele kaasaaitamise eest ning on Vene võimude varjatud relv, mis saab Vene Föderatsiooni valitsuselt tasuta sellist sõjatehnikat nagu raketikompleksid Grad ja soomukid, kasutab Venemaa sõjalist infrastruktuuri ning firma võitlejaid õpetab välja Vene Föderatsiooni luure peavalitsus,“ öeldakse resolutsioonis.