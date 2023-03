KUULA SAADET | Kuidas mõjutab toitumine vaimset tervist? Külaline: Annely Soots

Kas teadsid, et vaimset tervist mõjutab oluliselt ka see, mida ja kui palju me sööme? Just seepärast räägitakse selles Tervisekassa podcast'i osas, kuidas toitumise abil enda vaimset tervist paremini toetada ja mismoodi mõjutavad erinevad toitained meie närvisüsteemi toimimist. Juttu tehakse ka sellest, millised dieedid on kahjulikud meie vaimsele heaolule.