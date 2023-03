Rootsi peaminister: on kasvanud tõenäosus, et Soome saab NATO liikmeks enne Rootsit

Läbirääkimised NATO asjus Rootsi, Türgi ja Soome vahel jätkusid veebruari lõpus pärast lühikest pausi, aga seni ei ole riigid lahenduseni jõudnud, vahendab SVT Nyheter.

Viimasel ajal on aga Türgi mõista andnud, et võib olla valmis heaks kiitma ainult Soome taotluse. Kristerssoni sõnul on tõenäosus, et see stsenaarium võib realiseeruda, suurenenud.

„Nagu kõik on viimastel nädalatel kuulnud, ei ole välistatud, et Rootsi ja Soome ratifitseeritakse erinevas järgus. See, millega mina ja Oscar Stenström (Rootsi NATO-protsessi pealäbirääkija – toim) oleme viimastel nädalatel kokku puutunud, on see, et tõenäosus, et see saab toimuma erinevas taktis, on suurenenud,“ ütles Kristersson.

Kristersson rõhutas, et otsus on Türgi teha ja et Rootsi on valmis leppima olukorraga, kus Soome ühineb NATO-ga ilma Rootsita.

Stenström ütles, et on peetud usalduslikke vestlusi Türgiga, aga türklased leiavad endiselt, et Rootsil on veel osa teest minna, et mullu Madridis sõlmitud kokkulepe täita.