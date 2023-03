Kreml: Venemaa ei tunnusta rahvusvahelist kriminaalkohut Haagis

„Me ei tunnusta seda kohut, me ei tunnusta selle kohtu jurisdiktsiooni. Nii me sellesse suhtumegi,“ ütles Peskov, vastates küsimusele selle kohta, et Haagi kohus kavatseb alustada kaht juurdlust Venemaa vastu, vahendab Interfax.

„Üldiselt ei väsi me meelde tuletamast, et paljude aastate jooksul ei ole mingisugused rahvusvahelised kohtuorganid, isegi need, mida me tunnustame, ega muud rahvusvahelise kogukonna liikmed vaevaks võtnud pöörata tähelepanu tsiviilinfrastruktuuri purustamisele ja tsiviilisikute tapmisele, mille korraldasid Ukraina natsionalistid Donbassis,“ lausus Peskov.