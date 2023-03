Päev liikluses: 10-aastane jalakäija sai vigastada

Teekatteed põhi-ja tugimaanteedel on märjad, Põhja- ja Kesk-Eestis sajab vihma ning teedel on oht vesiliu tekkeks. Teetemperatuur on Ida-Virumaal kergelt miinuspoolel ning sealsetel teedel on jäiteoht. Mujal Eestis on temperatuur plusspoolel. Tugeva tuule tõttu võib kõrvalmaanteedel olla murdunud puid ja oksi.