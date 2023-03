VIDEO | Võimukõnelustel arutati välispoliitikat ning justiitsküsimusi. Kallas: vaenu õhutamine viib vägivallani ning seda peab piirama

Kaja Kallase sõnul on erakondadel välispoliitikas ühised vaated, kuidas minna Ukraina toetamisega edasi. Erakondade nägemus on, et Eesti ettevõtted peaksid osalema Ukraina üles ehitamisel. Lisaks soovitakse tugevdada konkurentsiameti tegevust.

„Minu jaoks on väga oluline turumajanduse toimimiseks ausa konkurentsi tagamine ja seetõttu konkurentsiameti tugevdamine ning reeglite korrastamine selleks, et konkurentsi rikkumisi saaks karistada ja neid saaks hallata,“ üles Kallas ja lisas, et justiitsteemadest on veel olulised kohtumenetluste kiirendamised ja kohtutelt koorma vähemaks võtmine, seda näiteks lepitusmenetluste kaudu.

Pressikonverentsil mainiti, kuidas justiitsküsimusi arutatakse veel hiljem edasi. Kas erakondadel on tekkinud lahkhelid? „Eks väikseid lahkhelisid ikka on, kus näiteks üks ei näe vajadust, aga teine näeb. Need valdkonnad oleme hetkel tõmmanud kollaseks, tuleme nende juurde tagasi. Aga neid pole enne mõtet välja tuua, kui oleme kokku leppinud,“ ütles Kallas.

Lisaks soovivad erakonnad karmistada vaenu õhutamise seadust. Kuidas tagada piir sõnavabaduse ja vaenu õhutamise vahel? „Tahan rõhutada, et vihaselt kõnelemist ei võta ükski seadus ära. On väga oluline, et seda keegi ära ei keela. Vaenu õhutamine on väga spetsiifiline mõiste, mis viib tegelikult vägivallani ja seda peab piirama. Meie partneritel olid ka väga detailsed mõtted sellega seoses, et kuidas seda definitsiooni paika panna nii, et ei puudutaks sõnavabadust,“ sõnas Kallas.

