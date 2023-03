Šveitsi riigipea: meie riigis toodetud relvi ei tohi sõdades kasutada

Šveitsi president Alain Berset ütles pühapäeval avaldatud intervjuus nädalalehele Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, et riigi neutraalsus on praegu olulisem kui kunagi varem. „Šveitsi relvi ei tohi sõdades kasutada,“ rõhutas ta.

Berset loetles, et nende poliitika põhineb rahul, humanitaarõigusel ja võimaluse korral vaenupoolte vahendamisele pühendumisel. Seepärast usub ta ühtlasi, et Ukraina sõja lõpetamiseks on vaja läbirääkimisi Venemaaga. „Mida varem, seda parem,“ selgitas riigipea.

Nädalavahetusel ilmnes ühtlasi, et Šveits on otsustanud hävitada 60 maa-õhk-tüüpi Rapier õhutõrjeraketti, selle asemel, et need Ukrainale anda. Raketid on Briti päritolu ning Šveits omandas need 1980. aastal. Möödunud aasta lõpus tunnistati Rapierid teenistuskõlbmatuks. „On absurdne, et lammutame kaitseraketid, mis ikka veel töötavad,“ ütles Šveitsi roheliste liberaalide ridadesse kuuluv rahvusnõukogu liige François Pointet Prantsuse väljaandele Le Monde.