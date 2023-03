Iraani kõrgeim juht ajatolla Khamenei andis armu 22 000 meeleavaldajale

Kohalik meedia kirjutas juba veebruari alguses, et Khamenei kavatseb ilmselt anda armu kümnetele tuhandetele vangidele. Väidetavasti kirjutas peaprokurör Mohseni-Eje ajatollale kirja, milles selgitas, et paljud protestide käigus kinnipeetud noored on välismõju ja propagandaga eksiteele viidud, kuid hiljem on nad avaldanud tehtu eest kahetsust.