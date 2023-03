Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Toomas Asser, Raul Eamets ja Jaak Vilo

Valimiskomisjoni esimehe, Tartu Ülikooli anglistika professori Raili Marlingu sõnul on põhjust rõõmustada, et valdkonnad on rektorikandidaatideks esitanud kolm nii tugevat ja eripalgelist kandidaati. „Ülikoolipere saab kindlasti osa väga sisukatest väitlustest,“ ütles Marling.