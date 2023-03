SELGITUS | Mida me teame MTÜ Slava Ukraini finantsmurede kohta?

Mis on probleemi olemus?

MTÜ Slava Ukraini nõuandev kogu avastas tegevusaastale tagasi vaadates, et miski on finantsaruandluses mäda.

Küsimärkide kõrvaldamiseks paluti MTÜ tegevjuhilt täiendavaid dokumente; nende põhjal on kerkinud üles kahtlus kahe Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuse suhtes. Probleem olla kerkinud ülesse just Ukraina poole peal. ERR-ile teadaolevalt võib kahtlus puudutada projekte, mis on seotud „Lootuse jõulud Ukrainas“ abipakkide ja guerilla kiirabide ehitamisega Ukrainas.