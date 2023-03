Valgevene liider Lukašenka riigivisiidil Iraanis: meil on Teheraniga ühine visioon, võidame sellest mõlemad

Raisi ning Lukašenka kiitsid kohtumisele järgnenud ülesastumisel Minski ja Teherani ühist strateegilist visiooni. „Meil on kindel kavatsus oma suhteid veelgi edendada,“ sõnas Raisi. Valgevene riigipea kinnitas omakorda, et on jälginud suure lugupidamisega visadust, millega Iraani võimud on seisnud vastu välisele survele ja katsetele suruda neile peale kellegi teise tahet.