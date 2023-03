Politico: USA ja Ukraina ühtsuses on mõrad Nord Streami sabotaaži, Bahmuti kaitsmise ja Krimmi asjus

Avalikkuse ees ei ole USA ja Ukraina presidentide Joe Bideni ja Volodõmõr Zelenskõi vahel mingeid probleeme välja näidatud. Politico teatab aga vestlustele kümne ametniku, seadusandja ja eksperdiga viidates, et on tekkimas uued pinged gaasijuhtme sabotaaži, strateegiliselt tähtsusetu Bahmuti kaitsmise ja Krimmi tagasivallutamise plaani pärast.

Mitmed USA administratsiooni ametnikud on hakanud muretsema, et Ukraina kulutab Bahmutis nii palju elavjõudu ja laskemoona, et kaotab võime suuremaks vastupealetungiks kevadel.