Päev liikluses: üks hukkunu ja palju purjus juhte

Ajavahemikul 11.03.2023 kella 21-st kuni 12.03.2023 kella 1.05-ni juhtus liiklusõnnetus Raplamaal Kehtna vallas Lokuta-Kõnnu tee 5. kilomeetril, kus 35-aastane mees sõitis mootorsaaniga SKI-Doo teelt välja vastu liiklusmärgi posti ja puud. Juht hukkus sündmuskohal. Käsitlesime seda traagilist juhtumit ka eilses uudises.

Pühapäeva õhtul kell 19.07 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Suur-Sõjamäe tn 4 juures, kus 14-aastane poiss ületas esialgsetel andmetel foori punase tule ajal sõiduteed ning astus ette lähenenud liinibussile Solaris Urbino, mida juhtis 53-aastane mees. Jalakäija toimetati Tallinna lastehaiglasse.

Juhtimiselt kõrvaldati 57 alkoholi või narko tarvitamistunnustega sõidukijuhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Täna on teeolud põhi- ja tugimaanteedel erinevad: Põhja-Eestis on teekatted kohati soolaniisked, mujal Eestis kaetud vähese või rohkema lumega. Kõrvalmaanteed on lumised.

Temperatuur on kõikjal miinuses. Maanteedel on üle Eesti jäisemaid lõike ja libedust. Ennelõunani on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Kella 15-16 paiku jõuab saartele lumesadu, mis levib mandri lääneserva. Tuul tugevneb, puhudes puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3, saartel -1..+1°C.

Harju maakonnas Kuusalu-Valkla maanteel Valkla lähistel (8. km) on kell 9-17 teelõik liiklusele suletud metsamaterjali ladustamise tõttu. Ümbersõit on korraldatud Kiiu ja Salmistu kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud.

Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Ikla ja Häädemeeste vahel (178. km) ehitatakse maanteelt mahasõiduteed. Töötsoonis on kiirus piiratud, töid tehakse kuni 15. märtsi õhtuni.

Virumaal Jõhvi-Tartu-Valga maanteel Väike-Pungerja kandis (22. km) vahetatakse kell 9.30-16 elektriõhuliini. Tööde ajal kehtib maanteelõigus kiiruspiirang 50 km/h.