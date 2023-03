USA pommitaja tegi Soome lahe kohal õhusõidu: „See saadab Venemaale selge sõnumi.“

„USA B-52 lend üle Soome lahe saadab selge sõnumi. Soome laht on üks strateegiliselt tähtsamaid nišše Euroopas, kus Venemaa on suurendanud oma tegevust, näiteks Suursaarel. Seega hoolitsetakse de facto liitlaste eest ja saadetakse vastusõnum."

Aaltola lisas, et Venemaa on suurendanud provokatiivset tegevust Alaskast Arktikani ja et USA õhujõudude pommitaja pööramine Soome lahes Suursaare lähedal on USA vastukõne Venemaale.