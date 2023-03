Kohus vahistas Aivo Petersoni ja kaks meest, keda kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastase suhte loomises

Riigiprokuratuur taotles Harju Maakohtult kolme mehe vahistamist, keda kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastase suhte loomises.

Üks vahistatutest on Eesti Ühendatud Vasakpartei juht Aivo Peterson. Veel kaitsepolitseiameti poolt kinnitamata info kohaselt on kaks teist vahistatud meest endise Öise Vahtkonna liikmed Andrei Andronovi ja Dmitri Rootsi.

Kohus nõustus prokuratuuri taotlusega ning leidis, et kuriteokahtlus on põhjendatud. Kohtu hinnangul võivad mehed vabaduses viibides asuda kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma ja on ka oht, et nad võivad kuritegude toimepanemist jätkata.

Kohus võttis tänase määrusega mehed kuni kaheks kuuks vahi alla. Määrus ei ole jõustunud ning seda on võimalik Tallinna Ringkonnakohtus vaidlustada.

Kapo pidas väidetavalt kinni endise Öise Vahtkonna liikme Andrei Andronovi ja Dmitri Rootsi

Andronovi ja Rootsi kinnipidamisest teatas Kremli-meelsest meediagrupist „Россия сегодня“ (eesti k Venemaa täna) Aleksei Stefanov oma Telegrami-kanalis.

Andronov on Venemaa kodanik, kellel on Eestis alaline elamisluba. Stefanovi sõnul on Andronovit seni kinni peetud 48 tundi. Samuti on tema sõnul kinni peetud Andronovi kaaslane Dmitri Rootsi. Seda kinnitas liikumise Koos üks juhtidest Oleg Ivanov Rus.Postimehele.

Eile teatas kapo, et pidas kinni erakonna Eesti Ühendatud Vasakpartei juhi Aivo Petersoni,keda kahtlustatakse Eesti vabariigi vastase suhte loomises. Lisaks Petersonile pidas kapo kinni veel kaks meest - ühe Eesti kodaniku ja ühe Eesti elamisloaga Venemaa kodaniku.

2023. aasta riigikogu valimistel kandideeris Aivo Peterson Vasakpartei nimekirjas ning kogus Ida-Virumaal üllatuslikult suure hulga hääli - 3968. Sellega kindlustas ta erakonnale järgmiseks neljaks aastaks riigieelarvest makstava toetuse.