MTÜ Slava Ukraini nõukogu otsustas rahaküsimuste lahendamiseks kaasata finantsauditi

"Tegevuse mahu ja Ukraina partnerite olulise kasvu tõttu otsustati ühingu juhtimisse kaasata rohkem eksperte, kokku kutsuda ühingu üldkoosolek ja tellida finantsaudit ning revisjon, et muuhulgas jõuda selgusele kahe omavahel seotud Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses,“ märgiti pressiteates. „Nõuandva kogu ja juhatuseni [on] paraku jõudnud murettekitavad signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas. Kuna kõikidesse sellistesse vihjetesse tuleb suhtuda äärmise tõsidusega, siis otsustasid juhatus ja nõuandev kogu tellida finantsauditi ja revisjoni, mille eesmärk on välja selgitada, kas Ukraina partnerite tegevus on olnud piisava tõhususega. Kuni auditi tulemuste selgumiseni otsustati peatada ka väljamaksed nimetatud koostööpartnerile Ukrainas.“