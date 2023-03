Eesti kohtute direktor saatis naiskolleegidele foto „suurest peenisest“: mul on paha tunne, et ma pilti valides rohkem ei mõelnud

Betoonist skulptuuri nimi on eesti keeles „Naine ja lind“, kirjutab Elu24 . „Eesti kohtute direktor Elari Udam saatis Harju maakohtu naiskollektiivile naistepäevaks kaardi, millel on peal suur peenis,“ rääkis väljaandele helistanud anonüümne allikas.

Elari Udam on viie Eesti kohtumaja direktor ning talle alluvad nii Tallinna, Pärnu kui ka Viru kohtumajad.

Udam avaldas täna oma Facebooki kontol täiesmahus kirja, mille naiskollektiivile naistepäeva puhul saatis. Udam kirjutas oma postituses, et Elu24 artikkel on kontekstist välja rebitud ning omistab talle ideid ja mõtteid, mida tema hinnangul naistele saadetud kirjas polnud. „Kuivõrd sain vihjeid, et osad kolleegid olid solvunud lisatud pildi peale, siis saatsin ka vabandava kirja,“ lisas ta.