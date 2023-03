Kersti Kaljulaid kutsub Saksa ajalehes läänemaailma üles saatma Ukrainasse hävituslennukeid

Kaljulaid rääkis ajalehele, et hävituslennukite saatmine kiirendaks Ukraina võitu sõjas.

„Kui ukrainlased ütlevad, et nad vajavad hävitajaid, peaksime neid aitama,“ ütles Kaljulaid intervjuus.

Kaljulaid märkis, et iga päev sureb rindel umbes sada Ukraina sõdurit ja kolm korda rohkem haavatakse. Kaljulaid rõhutas ka, et Saksamaa valitsus on andnud Ukrainale „suurt sõjalist abi“.