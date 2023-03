Soome ja Rootsi on enda sõnul täitnud kõik Erdoğani nõudmised. Ent Türgi hinnangul pole see piisav

Osa lääneriikide ametnike sõnul on üsna selge, et ratifitseerimisega venitamise taga on Ungari soov saada kätte Euroopa Liidu külmutatud toetusraha. Sellest ka Ungari tipp-poliitikute suust kõlanud märkused, et õigusriigi põhimõtetega seotud reformikavade täitmine on võtnud suure osa parlamendi tähelepanust ning et Soome ja Rootsi esindajad on EL-i tasemel seadnud Ungari demokraatlikku korda põhjendamatult kahtluse alla.