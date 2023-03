Prigožin avas kümnetes Vene linnades uued palgasõdurite värbamispunktid

„Kokku avasime värbamispunktid 42 linnas,“ rääkis Prigožin. Ta lisas, et võitlejaid värvatakse muu hulgas spordikeskustest ja võitluskunstide treeningklubidest.

Samas pöördumises vihjas Prigožin ilmselt oma erimeelsustele Vene kaitseministeeriumiga: ta nentis, et ehkki Wagnerile loobitakse viimasel ajal selgelt kaikaid kodaratesse, on ta veendunud, et venemaalased saavad sellest üheskoos üle.