Hanno Pevkur: Ukrainas sõdib eestlasi ka venelaste poolel, nende täpne arv pole teada

Pevkur ütles, et neil pole täpseid andmeid, kui palju eestlasi sõdib Ukrainas. „Võime neid kokku lugeda kahe käe sõrmedel, mitte rohkem. Kahjuks peame tunnistama, et on Eesti kodanikke ka Vene poolel,“ märkis ta ja lisas, et Vene poolel sõdivaid inimesi võib oodata karistus. „Kui me need inimesed tuvastame ja kui nad peaksid Eestisse tagasi saabuma, siis neid ootab karistus, sest agressori poolele sõtta minek on Eesti riigis karistatav.“