„Julgeolekuolukord on tõsisem kui kunagi varem.“ Põhja-Korea juht andis sõjaväele käsu õppuseid karmistada

„(Kim) rõhutas, et tulerünnaku allüksused peaksid olema rangelt ette valmistatud kõrgeima täiuslikkuse saavutamiseks kahe strateegilise missiooni täitmisel, st esiteks sõja tõkestamisel ja teiseks initsiatiivi võtmisel sõjas, tugevdades pidevalt erinevaid simuleeritud harjutusi tõelise sõja jaoks,“ ütles Põhja- Korea uudisteagentuur KCNA.

Lõuna-Korea sõjavägi teatas, et neljapäeval tulistas Põhja-Korea oma lääneranniku lähedal välja lühimaa ballistilise raketi. Sõjavägi lisas, et analüüsib võimalusi, et riik võis samast piirkonnast samaaegselt mitu raketti välja lasta.