VIDEO | Kaja Kallas Nursipalust: tõenäoliselt on võimatu teha nii, et kõik jääksid harjutusväljaku laiendamisega lõpuni rahule

Kaja Kallas (Reformierakond), Margus Tsahkna (Eesti 200) ja Raimond Kaljulaid (Sotsiaaldemokraadid) teatasid täna, et erakonnad otsustasid Nursipalu harjutusväljaku laiendamisega lõpuni minna. Selle jaoks plaanitakse muuta seadust ning teha kohalikele kompensatsiooni pakett. Kallas tõdes aga, et tõenäoliselt on võimatu teha niivõrd keerulise teema puhul nii, et kõik oleksid lõpuni rahul.

„Oluline on see, et selgitame veel, miks on seda vaja meie kaitseväele ja julgeoleku seisukohast. Teine on see, et tõesti muudame seadust, et meil oleksid paindlikud võimalused teha seda kiiremini, kui eriplaneering ette näeb ja sealjuures ka kogukondade kompensatsiooni pakett. Kas see lõpuni rahuldab? Tõenäoliselt mitte, aga ta võiks siiski võtta selle mure maha, et mida meie sellest saame,“ rääkis Kallas.