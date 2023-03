Soome sõjaväelennunduse käsiraamatus öeldakse, et kaitseväe lennukites on „alkoholi tarbimine lennul lubatud õhuoperatsioonide keskuse ülema eraldi antud loal“. Seda luba ministrid ei taotlenud, vahendab Helsingin Sanomat.

Ministrid Lintilä ja Kaikkonen on ise öeldnud, et jõid lennul longerot, mille ostsid poest teel lennuväljale, et tähistada parlamendis toimunud NATO-hääletuse tulemust.