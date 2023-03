Donbassi „rahvavabariikide“ kohtud mõistsid pikaks ajaks vangi Ukraina inimõiguslase ja kaks azovlast

Süüdimõistetute hulgas on Ukraina õiguskaitsja Maksõm Butkevõtš, kes on Hromadske Radio üks asutajatest. Venemaa uurimiskomitee teatas, et Butkevõtš tunnistati süüdi julmas ümberkäimises tsiviilelanikkonnaga ja keelatud meetodite kasutamises relvakonfliktis, samuti kahe isiku tapmiskatses üldiselt ohtlikul viisil ja võõra vara tahtlikus kahjustamises üldiselt ohtlikul viisil, vahendab Meduza.