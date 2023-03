Soome president kutsuti Washingtonis üllatuslikult Valgesse Majja: Biden kannustas meid NATO asjus edasi

„President Joe Biden kannustas meid edasi. Rääkisin talle oma arusaama [ajakavast] ja ta väljendas lootust, et mul on oma optimismiga õigus,“ ütles Niinistö, vahendab Helsingin Sanomat.

Niinistö usub takistustest hoolimata endiselt, et Soome ja Rootsi on juulis Vilniuses peetavaks tippkohtumiseks NATO liikmed.

Bideniga kohtumist ei olnud Niinistöl algselt kavas. Ta pidi Soome saatkonnas kohtuma rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivaniga. Olukord arenes aga nii, et Niinistö sai üllatuslikult kutse Valgesse Majja.

Niinistölt küsiti pressikonverentsil korduvalt Türgi hävitajate ostu kohta ja selle kohta, kas see tuli vestluses jutuks.

Türgi tahab nimelt USA-lt osta 20 miljardi dollari eest hävitajaid F-16. On arvatud, et USA võiks panna Türgi vastutasuks sellega nõustumise eest heaks kiitma Soome ja Rootsi NATO-sse astumise.

Niinistö rõhutas, et Soome ei hakka sekkuma USA ja Türgi vahelistesse kahepoolsetesse asjadesse.

„Ühendriigid toetavad meie asja nii palju, kui saavad, aga hoiavad eraldi need asjad, mis on kahepoolsed,“ lausus Niinistö, kelles sõnul ei tulnud see üldse jutuks.