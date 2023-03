PÄEVAKORD | Riigile raha otsides tuleb hakata mõtlema ettevõtete tulumaksule

Hindrek Riikoja sõnul peab valitsus arvestama, et mitmed kärpeplaanid võib opositsioon venitamistaktikat kasutades nullida ja seetõttu tuleb hoolikalt valida, kust kokku hoida. „Valida on kas inimeste toetuste, riigi kulude või ettevõtluse vahel,“ rääkis Riikoja.

Urmas Jaagant ennustas, et järgmisel neljal aastal näeme me tavapärasest enam, et eelnõusid surutakse läbi valitsuse usaldushääletust kasutades, sest nii saab asju kiiremini teha. Opositsioon on tema hinnangul kindlasti hääleks ja see teeb valitsuse elu raskemaks.