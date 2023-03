Mehhiko narkokartell andis ameeriklaste röövijad koos vabandusega võimudele üle

Ei ole ametlikku kinnitust sellele, et elusana leitud mehed olid tõesti eelmisel reedel kahe ameeriklase surmaga lõppenud rünnaku taga. Mehhiko kuritegelikud organisatsioonid on aga varemgi jätnud selliseid sõnumeid, milles kirjeldavad oma tegevust või süüdistavad rivaale. Varem on tõesti ka välja antud mehi, kelle tegevus on esile kutsunud Mehhiko või USA võimude suurema pahameele, vahendab Washington Post.