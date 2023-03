VIDEO | Vähemalt kaheksa hukkunuga veresaun Hamburgi Jehoova tunnistajate juures on seni mõistatus

Erioperatsioonide toetustüksus (USE) juhtus olema lähedal ja jõudis kohale mõne minutiga, teatas politsei esindaja Holger Vehren. Politseinikud tungisid hoonesse ja leidsid mitu kuulihaavadega inimest. Siis kuulsid nad ülakorruselt lasku. Ühes ruumis lebas elutu mees.

Alguses oli juttu jooksus olevast kahtlusalusest. Hiljem teatas aga politsei, et ei ole viiteid sellele, et oleks jooksus olevaid kahtlusaluseid.

Politsei oletab, et ülakorruselt leitud mees on tulistaja. Lõplikku kinnitust ei ole sellele aga antud.

Ajakiri Der Spiegel teatas, et kahtlusalune on Jehoova tunnistajate endine liige ja 30-40 aastat vana. Mõrvarelv oli Der Spiegeli andmetel püstol.

Ajaleht Bild teatas, et tegemist on endise Jehoova tunnistaja, 35-aastase Philipp F.-iga. Ta on väidetavalt õppinud pangamaakleriks ega oli politsei registrites arvel.