FOTO | President Karis mälestas 1944. aasta märtsipommitamise ohvreid

„Märtsis 1944 pommitas Nõukogude lennuvägi varemetesse suure osa Narvast, Tallinnast, Tartust, raskelt said pihta veel Eesti mitmed linnad. Täna märtsipommitamise ohvritele mälestusküünalt süüdates ei mõtle ma ainult Teise maailmasõja kurjusele ja koledusele, vaid ka sellele, et siinsamas Euroopas peab Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu. Jälle langevad pommid, hukkuvad pered ja kodud kukuvad rusudeks, jälle tungib kurjus peale,“ lausus president Karis.

„Ja ma mõtlen sellele, kuidas kõigi kaotuste kiuste on Eesti kestma jäänud. Me leiname oma ohvreid, selles on valu ja kurbus. Aga meie mõtetesse mahub ka uhkus, et oleme küll nõtkunud, kuid lõpuks ikkagi kindlalt püsti tõusnud,“ lisas riigipea.