VÕIMUKÕNELUSED | Täna veedeti sõbralikult aega, otsuste asemel jutustati väärtustest, arutelu kiskus filosoofiliseks

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles, et täna rääkisid erakonnad väärtustest, millest soovitakse koalitsioonis lähtuda. „Oli ka n-ö tutvustusvoor, et kui hakkame teemasid detailselt arutama, siis millised on läbivad või suured teemad, mis lähtuvad koalitsiooni väärtustest,“ rääkis ta.

Võrklaev lisas, et otsuseid täna ei tehtud ning kõneluste detailidesse ta laskuda ei soovinud, sest erakonnad on omavahel kokku leppinud, et infot antakse koos. Ta ütles aga, et väärtuste osas probleeme ei tekkinud – maailmavaade on erakondadel pigem ühine, mida on ka varem mainitud. „Lahkhelisid ei tuvastanud, saime teineteisest paremini aru ja teineteisega tuttavaks. Eesti 200-ga pole koostööd varem keegi teinud, seega see aitas, et olla nendega samal lehel,“ sõnas ta.