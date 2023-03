Ukraina luure: Venemaa kavandab lähipäevil Ukraina-Valgevene piiril ulatuslikku provokatsiooni

Ukraina kaitseministeeriumi luureandmetel on Vene propagandameedia tele- ja raadiosilla otseülekanne sündmuskohalt kavas 11. märtsil. Venelaste plaanist teatas Ukraina kaitseministeeriumi luuredirektoraat Telegrami vahendusel.

Ukraina riiklik uudisteagentuur Ukrinform märkis: „On saadud teavet, et Venemaa sõjalis-poliitiline juhtkond plaanib lähitulevikus Ukraina-Valgevene piiril ulatuslikku provokatsiooni. Venemaa peamine propagandist Vladimir Solovjov peaks tulema Valgevenesse, et anda selle kohta üksikasjalikku teavet. 11. märtsil on kavas tele- ja raadiosild ning otseülekanne sündmuskohalt Venemaa propagandameediale.“