Aura keskuse ühest dušist leiti ohtlikku bakterit. Klientidel palutakse tervist jälgida

Aura keskuse juhataja Kairit Matto sõnul suletakse esimesel korrusel nii naiste- kui ka meeste pesuruumides vaid vaheseintega dušikabiinid. „Avame kõik dušid taas siis, kui uued proovid on korras,“ lisas Matto.

Aura keskuse klientidel, kes on kahe nädala jooksul külastanud ujulat ja veeparki ja kasutanud esimese korruse vaheseintega dušikabiine (eelkõige naiste poolel kõige saunapoolsemat dušši), palutakse oma tervist jälgida ja bakterile viitavate haigusnähtude korral pöörduda perearsti pool.

Bakter avastati ka V Spast

Vaid nädal tagasi andis samuti Tartus asuv V Spa teada, et nende duširuumi veest leiti sama bakter ehk Legionella pneumophila.

„Koostöös terviseametiga anname endast parima, et saame spaa avada, kui proovid seda lubavad. V Spa heaolumaailm oma hoolitsustega jääb avatuks,“ märkis V Spa esindaja.

Bakter põhjustab Legionella-nakkust, mis esineb kõikjal maailmas nii üksikjuhtudena kui ka puhangutena peamiselt suve- ja sügisekuudel, vahendab terviseamet. Et haigetega kokkupuutes olnud inimeste nakatumise sagedus (0,1–5,0%) on suhteliselt madal, on legionelloosipuhangute avastamine küllalt keerukas.