Urmas Paet: ELi kaitsevõime peab täiendama NATOt

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet rõhutas tänasel välis- ja kaitsekomisjoni ühisistungil, et ELi kaitsevõime peab täiendama NATOt. Paet ütles, et Venemaa agressioon Ukraina vastu on kutsunud esile tektoonilise nihke geopoliitilisel maastikul ning toonud sõja tagasi Euroopasse ja ELi piirile.