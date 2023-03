Kaubasõda eskaleerub: Holland keelab Hiina kiibitootjatele moodsate masinate saatmise, Saksamaa tõrjub Huawei tooteid

Hollandi firma ASML on selliste masinate peamiseid tootjaid. Ekspordikeeld puudutab sügav-ultravioletse (DUV) litograafia tehnoloogiat, kuna vanemate kiibitootmismasinate eksport on endiselt lubatud. Ühe DUV-masina müügihind küündib 160 miljoni dollarini. Väliskaubanduse minister Liesje Schreinemacher märkis parlamendile saadetud selgituses, et ekspordipiirang on vajalik riikliku ja rahvusvahelise julgeoleku tagamiseks ning tingitud „tehnoloogilistest arengutest ja geopoliitilisest kontekstist“. Ehkki kirjas ei mainita Hiinat, on riik olnud ASML-i peamiste klientide seas.