Erakond peab valimistulemuste kindlakstegemise toimingut õigusvastaseks, väites, et e-hääletamisel esines mitmeid anomaaliaid ja tehnilisi tõrkeid, mis seavad kahtluse alla e-hääletamisel kasutatava infrastruktuuri töökindluse ja usaldusväärsuse.

Milliseid anomaaliaid EKRE meelest on esinenud? „Oli mitmeid inimesi, kes ei saanud kinnitust oma e-hääle andmise kohta, lisaks tuvastati häälte arvu kasv pärast e-hääletamise lõppemist. Oli juhtum, kus keegi läks pabersedeliga valima, aga talle öeldi, et on juba e-hääletanud ja veel sarnaseid juhtumeid,“ kirjeldas EKRE-t esindav advokaat Paul Keres.