VIDEO | Reinsalu leiab, et Reformierakond kasutas sotside ja Eesti 200 peal taltsutamistaktikat

„Väiksemad partnerid kaotasid hääli,“ hindas ta, et valitsuserakondadest oli domineeriv Reformierakond, mitte Isamaa ja sotsid.

Ta viitas ka sellele, et rahvas tahab keerukal ajal stabiilsust ja nõnda liikus toetus Reformierakonna suunas. „Ma arvan, et sama dünaamika oli Läti valimistel.“

Reinsalu sõnutsi on Isamaal nüüd põhjust analüüsida tulemust ja seista oma valijate eest opositsioonis. „Me pole käremeelne opositsioon. Väga tähtis on ühiskonnale anda signaal ühisosast,“ lausus ta, ent lisas, et vahel nad ka torisevad ja pakuvad oma alternatiivseid lahendusi.