IAEA juht Zaporižžja tuumajaamast: ühel päeval saab meie õnn otsa

„See on kuues kord, las ma ütlen seda veel kord, kuues kord, kui Zaporižžja tuumaelektrijaam on kaotanud kogu välise elektrivarustuse ja peab tegutsema hädarežiimil. Las ma tuletan teile meelde: see on suurim tuumaelektrijaam Euroopas,“ ütles Grossi, vahendab Guardian.

„Mida me teeme? Kuidas me saame täna hommikul siin selles ruumis istuda ja lasta sellel juhtuda? See ei saa jätkuda. Mind hämmastab see enesega rahulolu. Mida me teeme, et selle juhtumine ära hoida? Iga kord veeretame me täringut ja kui me laseme sellel jätkuda, siis ühel päeval saab meie õnn otsa,“ hoiatas Grossi.