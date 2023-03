VIDEO JA FOTOD | Koalitsioonikõnelused jätkuvad! Kaja Kallas mõõdukast tempost: partneritel on vaja rohkem aega

Kaja Kallas tunnistas, et väga konkreetseid otsuseid täna veel oodata ei ole. Uutel partneritel on vaja aega, et nö arutlevalt hoiakult minna üle päriselt tegutsevale hoiakule, märkis Kallas. Ta kinnitas, et venitada pole plaanis, ent Reformierakond ei plaani ka protsessi agressiivselt tagant tõugata. „Meile pidevalt tahetakse öelda, et oleme liiga jõulised, siis kindlasti tahan nende muresid (Eesti 200, sotsid - toim) arvesse võtta.“