Kreml: mingi Ukraina-meelne „doktor Kurjus“ poleks suutnud Nord Streami gaasitorusid õhku lasta

„Mis puutub mingisse Ukraina-meelsesse „doktor Kurjusesse“, kes selle kõik organiseeris, siis seda on raske uskuda,“ ütles Peskov pressikonverentsil, vahendab Interfax. „See oli liiga keeruline ülesanne, mis oli ilmselt hästi välja õpetatud riikliku eriteenistuse õlul, milliseid meie maailmas eriti palju ei ole.“

Kommenteerides sel teemal meediakanalites ilmunut, juhtis Peskov tähelepanu „sünkroonsele ilmumisele“.

„Te näete, et anglosaksid, kellest me oleme rääkinud algusest peale, askeldavad. Neil on selgelt palju ebamugavusi selle terroriakti pärast suhetes sakslastega, see on ilmselge,“ ütles Peskov.

Seda, et süüdistustes on Venemaa asemel rõhk pandud teisele poolele, kommenteeris Peskov nii: „Mingisugusedki mõistuse jäänused on alles jäänud. Peamine on praegu mitte lubada juhtida tähelepanu nendele hüpoteesidele mingi Ukraina-meelse „doktor Kurjuse“ kohta.“

„Me oleme algusest peale öelnud, et ilmselt suudab ainult haige aju tulla mõttele, et Venemaa kui üks selle projekti põhiaktsionäre võiks iseendale jalga raiuda. See on absurdne hüpotees, mis visati ilmselt automaatselt arutamisele,“ lausus Peskov, kelle sõnul süüdistatakse praegu Venemaad automaatselt igas asjas.