Gruusia võimupartei loobus pärast ränki rahutusi välisagentide seadusest

Gruusia president Salome Zurabišvili ütles kolmapäeval, et seaduseelnõu on Moskva dikteeritud ja lubas selle vetostada. „Gruusia tulevik on Euroopas ning me ei lase endalt seda röövida,“ lisas ta. Euroopa Liidu välisesindaja Josep Borrell hoiatas, et seaduse vastuvõtmine võib Euroopa-Gruusia suhteid tõsiselt mõjutada.