VIDEO | Lauri Hussar koalitsioonikõnelustest: selle meeskonnaga meil ei ole punaseid jooni, on rohelised jooned

Ta muljetas, et täna tutvustati neile riigieelarve seisu ja prognoose, mida järgmise nelja aasta jooksul võiks kavandada. „Puudujääk on olemas. Peaminister hindas olukorda ja kinnitas, et liigume nelja aastaga eelarve tasakaalu suunas,“ lausus ta.

Ta märkis, et kui ka tulevad kärped, siis neist oluliselt suuremad soovid on viia ellu olulisi reforme.

Mis teha maksusüsteemiga, on suur küsimärk. Asjaosalised pareerisid täna neid küsimusi ja viitasid, et maksud on üks viimastest küsimustest, mis kõneluste ajal ette võetakse.

Mis on Eesti 200 punased jooned? „Täna me ei arutanud punaseid jooni ja nii palju, kui ma aru sain, siis selle meeskonnaga meil ei ole punaseid jooni, on rohelised jooned.“

