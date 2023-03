FOTO | Eesti suursaadik Jordaanias Ingrid Amer andis üle volikirja

Ta lisas, et Eesti ja Jordaania majanduskoostöö nurgakiviks on olnud aastaid põlevkivienergeetika. „Näen loodud koostöös ja ühistes ressurssides võimalust viia senine koostöö uuele tasemele rohepöörde elluviimisel, et vähendada meie jalajälge ja panustada planeedi jätkusuutlikkusse,“ ütles Amer ja avaldas heameelt, et koostöö on laienenud ka digivaldkonda.