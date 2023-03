FOTOD | Tallinna-Tartu maanteel sõitsid veok ja maastur libeduse tõttu kraavi

Kõikjal üle Eesti sajab lund, Lõuna-Eestis võib tulla ka lörtsi. Transpordiamet märkis, et teedel üle Eesti on libedust ja sajupiirkondades nähtavus piiratud. Temperatuurid on nullilähedased. „Ilmaprognoosi kohaselt langeb õhu- ja teetemperatuur õhtul miinuspoolele. Õhtul ja ka öösel mitmel pool lumesadu jätkub ja kohati tuiskab. Teeolud püsivad talvised,“ hoiatas amet.