Välisministeerium kutsus vaibale Gruusia suursaadiku

„Gruusia parlamendis esimese lugemise läbinud välisagentide seadus tõstatab tõsiseid küsimusi demokraatia väljavaadete kohta Gruusias,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu. „Seadus on selges vastuolus Gruusia valitsuse senise sooviga integreeruda kiiresti Euro-Atlandi alaga. See on vastuolus euroopalike väärtustega ja töötab vastu ELi kandidaatriigi staatuseks vajaliku 12 prioriteedi täitmisele.“