Jevgeni Prigožini ema sai Euroopa Kohtus võidu ja võib saavutada endavastaste sanktsioonide tühistamise

83-aastane Prigožina on Wagneri rühmituse juhi Jevgeni Prigožini ema. Peale Euroopa Liidu on tema vastu sanktsioonid kehtestanud ka Kanada, Šveits, Jaapan ja Ühendkuningriik. Vaatlejate sõnul võib pretsedent tähendada, et ka teised Vene võimutegelaste sugulaste vastu kehtestatud sanktsiooni loetakse EL-i õiguse vastaseks. Lisaks sõjapealikule ja tema emale on EL-i sanktsioonide all ka Prigožini abikaasa, poeg ja tütar.